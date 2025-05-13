Мишустин: в пострадавших районах Курской области сделают особую экономическую зону

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах установить в пострадавших районах Курской области статус особой (свободной) экономической зоны (ОЭЗ).

«Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны», — заявил Михаил Мишустин на встрече с председателем стратегического комитета УК «КЭАЗ» (Курский электроаппаратный завод) Андреем Канунниковым.

Также Канунников рассказал, что сейчас КЭАЗ достиг уровня локализации продукции в 96%, а 4% составляют метизы, которые завод не может производить из-за того, что это непрофильная продукция.

За последние три года штат завода вырос более чем на 50%, а линейка продукции расширилась более чем в 5,5 раза.

КЭАЗ занимается производством электротехнической продукции, которая предназначена для распределения электроэнергии, промышленной автоматизации и для других производственных сфер.

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