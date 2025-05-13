Туристы из РФ теперь могут платить картами «Мир» в Иране

Туристы из России смогут в Иране платить смартфонами через приложение Mir Pay и совершать бесконтактные платежи по картам «Мир».

В Центробанке Ирана объявили о завершении второго этапа интеграции платежных систем Shetab и «Мир».

Теперь туристы из России смогут расплачиваться в иранских терминалах картами «Мир» с технологией бесконтактной оплаты NFC, а также смартфонами через приложение Mir Pay. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка исламской республики.

Для мелких покупок вводить ПИН-код не потребуется. Такие транзакции держатели российских карт смогут совершать через Mir Pay на терминалах Shaparak.

Недавно мы писали, что иранская платежная система Shetab запустилась в России.

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