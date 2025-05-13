Для культурных мероприятий и торговли книгами предусмотрят льготные арендные ставки

Президент поручил Госдуме разработать законопроект о льготной аренде для культурных мероприятий и торговли книгами и периодикой.

Владимир Путин поручил Госдуме при участии кабмина подготовить законопроект о льготной аренде для торговли книгами и проведения культурных мероприятий. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 25 марта 2025 года.

Законопроект должен предусматривать «право организаций культуры предоставлять государственное и муниципальное имущество в аренду по льготным ставкам арендной платы для осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами, журналами, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий», — говорится в тексте поручения.

Срок выполнения — 15 декабря 2025 года.

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