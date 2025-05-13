СФР: если инвалид живет отдельно, для учета страхового стажа при уходе за ним нужно письменное подтверждение

Период ухода за инвалидами I группы и людьми старше 80 лет можно подтвердить и учесть в страховой стаж. СФР зачтет 1,8 ИПК за каждый полный год.

Для подтверждения ухода за людьми с инвалидностью или лицами старше 80 лет, чтобы учесть этот период в страховой стаж, нужно подать заявление, напоминает СФР.

Это можно сделать после окончания ухода — если человек вышел на работу или пенсию. Или можно подать заявление во время ухода, по окончании таких периодов: начали уход в апреле 2025 года — в мае подтвердили месяц, или в июне два месяца, или в мае 2026 — целый год.

Заявление отправляют в клиентскую службу Соцфонда по месту жительства человека, за которым ухаживают. За полный год ухода зачтут 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Если такой человек живет отдельно, понадобится письменное подтверждение нетрудоспособного или его законного представителя. В нем нужно указать, что уход был и в какой период.

Если сам недееспособный не может написать подтверждение по состоянию здоровья или он умер, это могут сделать члены его семьи.

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