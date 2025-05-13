При продаже прошлогоднего товара на УСН в 2025 году можно применить НДС-вычет

Если в 2025 году ИП на УСН с доходами свыше 60 млн рублей продает товар, приобретенный в 2024 и даже 2023 году, то можно применить вычет по НДС по старым счетам-фактурам от поставщиков.

Речь идет о режиме УСН «доходы минус расходы».

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе Клерк.Консультации.

Согласно ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, организации, применявшие до 01.01.2025 УСН с объектом в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, сумму НДС по приобретенным товарам, которые до 01.01.2025 не были отнесены к расходам по УСН, принимают к вычету.

Это возможно, если в 2025 году ИП на УСН выбрал ставку НДС 20%, которая предполагает право на вычет.

Кроме того, об этом сказано в Методических рекомендациях, направленных письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.