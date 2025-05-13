❗ Минфин уточнил программу разработки ФСБУ на 2022 — 2026 годы

В программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета сдвинули даты начала применения нескольких стандартов.

Приказ Минфина от 3 апреля 2025 г. № 42н внес изменения в программу разработки ФСБУ на 2022-2026 годы, ранее утвержденную его приказом от 22 февраля 2022 № 23н.

Согласно новому документу, перенесли даты вступления в силу стандартов:

«Доходы» и «Расходы» – с 2025 на 2027 год ;

«Долговые затраты» – с 2026 на 2028 год ;

«Финансовые инструменты» – с 2027 на 2029 год ;

«Биологические активы» – с 2028 на 2029 год.

Также внесут изменения в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ПБУ 18/02. Изменения вступят в силу с 2028 года.

Ранее мы писали, что с 01.01.2027 года введут новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.