❗ Минфин уточнил программу разработки ФСБУ на 2022 — 2026 годы

Приказ Минфина от 3 апреля 2025 г. № 42н внес изменения в программу разработки ФСБУ на 2022-2026 годы, ранее утвержденную его приказом от 22 февраля 2022 № 23н.
Согласно новому документу, перенесли даты вступления в силу стандартов:
«Доходы» и «Расходы» – с 2025 на 2027 год;
«Долговые затраты» – с 2026 на 2028 год;
«Финансовые инструменты» – с 2027 на 2029 год;
«Биологические активы» – с 2028 на 2029 год.
Также внесут изменения в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ПБУ 18/02. Изменения вступят в силу с 2028 года.
Ранее мы писали, что с 01.01.2027 года введут новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»
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