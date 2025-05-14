⚡ Вернули цену на Клерк.Премиум до 15 мая! Успейте купить годовую подписку за 6 000 руб.

Мы предупредили о повышении цены на подписку Клерк.Премиум на 50% и получили рекордное количество заявок на оплату по старой цене. Менеджеры просто не справляются — поэтому мы даем еще один шанс купить подписку за 6 000 руб. тем, кто не успел сделать выгодную покупку сразу. Поспешите — 15 мая мы вернем цену 9 000 руб. насовсем!

Никогда не поздно сделать выгодную покупку! С 12 мая цена на Клерк.Премиум выросла на 50%, но мы получили такое большое количество заявок на покупку по старой цене, что просто не успели обработать их все вовремя. Поэтому, чтобы все было по-честному, мы возвращаем первоначальную стоимость 6 000 руб., но только на один день!

15 мая годовая подписка Клерк.Премиум снова будет стоить 9 000 руб. — и на этот раз без пересмотра.

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Успейте оформить подписку Клерк.Премиум за 6 000 руб.! 15 мая цена вырастет на 50% и составит 9 000 руб.

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