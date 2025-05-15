Банковские гарантии по налогам будут забирать, если налогоплательщик ею не пользуется

Минфин намерен продолжить переход на электронные банковские гарантии как обеспечения уплаты налогов, а также получит новые права в этой части.

В ближайшие годы запланировано продолжение перехода к электронной банковской гарантии. Ее больше не будут выдавать на бумажном носителе при представлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам.

Также у налогового органа появится право аннулировать гарантию, представленную гарантом, в случае ее неиспользования.

Это следует из большого проекта изменений и дополнений в НК РФ, подготовленного Минфином в рамках донастройки налоговой системы согласно основным направлениям налоговой политики. При этом учтены новые поручения Президента и Правительства.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.

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