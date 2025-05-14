Россияне в 2024 году чаще интересовались кредитными историями — ЦБ

По данным Банка России, за кредитными отчетами больше обращались и физлица, и банки, и МФО. Такая информация снижает объем просроченной задолженности.

В 2024 году число кредитных отчетов, полученных россиянами, выросло на 38%, а информации об индивидуальном кредитном рейтинге — на 22%, сообщили в Центробанке.

При этом пользователи кредитных историй — банки и МФО — обращались за отчетами на 29% чаще.

Особенно вырос спрос на услуги бюрок кредитных историй (БКИ) со стороны МФО: на 40%. Это связано с ростом доли онлайн-займов в выдачах.

По мнению ЦБ, данные из кредитных отчетов уменьшают объемы просроченной задолженности в портфеле кредиторов, то есть позволяют давать займы более платежеспособным заемщикам.

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