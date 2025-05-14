Переселенцам и беженцам предлагают дать право на бесплатную юридическую помощь

Депутаты Госдумы предлагают закрепить право беженцев на юридическую помощь на федеральном уровне и дополнить список лиц, имеющих право на правовую поддержку.

В Госдуму внесли законопроект о закреплении на федеральном уровне права на бесплатную юридическую помощь вынужденным переселенцам и беженцам.

Депутаты — авторы инициативы предлагают внести изменения в законы о бесплатной юридической помощи и о беженцах.

«Большая часть беженцев и эвакуированных граждан нуждаются в оказании им бесплатной юридической помощи по вопросам различного характера: куда обратиться для получения временного и постоянного жилья, для устройства детей в дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, поступления и перевода студентов в российские вузы, как получить единовременную материальную помощь, информацию по вопросам миграционного законодательства и приобретения гражданства РФ, о трудоустройстве беженцев и их социальном обеспечении», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагают расширить перечень лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Туда включат тех, кто ходатайствует о признании их вынужденными переселенцами, беженцами, признанными вынужденными переселенцами либо получившими временное убежище на территории РФ.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

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