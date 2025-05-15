⏳ 15 мая — крайний срок уплаты взносов по травматизму

Сегодня последний день, чтобы заплатить страховые взносы по травматизму за апрель 2025 года.

Ежемесячные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в СФР за апрель 2025 года нужно заплатить до 15 мая включительно.

КБК для этих взносов — 797 1 02 12000 06 1000 160.

Кто должен заплатить: все ИП и компании (кроме использующих АУСН), у которых были выплаты физлицам.

Страхователи на АУСН перечисляют ежемесячные страховые взносы в СФР в размере 1/12 годовой суммы взноса (в 2025 г. — 2 750 руб.).

Календарь налогоплательщика на 2025 год смотрите здесь.

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