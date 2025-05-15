Минфин собирается внести изменения в ФСБУ 4/2023

Минфин опубликовал проект изменений в ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Он хочет уточнить одно из условий представления актива в балансе как оборотного. Сейчас актив признают таким, если он предназначен для использования или продажи в течение менее чем 12 месяцев или обычного операционного цикла свыше 12 месяцев. Если длительность цикла нельзя определить, то ее принимают равной 12 месяцам.

Планируется, что актив будут считать оборотным, если он «предназначен для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более 12 месяцев (в частности, запасы)».

Изменят также наименования кодов показателей отчетности:

Новое название (по проекту) Действующее название «Итого капитал/Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)» «Итого капитал» «Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)» «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)» «От продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг» «От продажи продукции, товаров, работ и услуг»

Еще поменяют коды показателя «Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки».

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