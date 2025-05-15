🌅 В Анапе хотят отменить туристический налог на 2025 год

Турналог приостановят до конца 2025 года, но только в тех муниципалитетах, где идет ликвидация последствий разлива нефти.

29 мая 2025 года городской совет Анапы рассмотрит вопрос о приостановлении туристического сбора до конца 2025 года.

Такое решение поддержит туристический бизнес и создаст дополнительный стимул для путешественников, которые хотят выгодно отдохнуть.

«В настоящее время готовится соответствующий нормативный акт, который будет принят на ближайшей сессии Совета города-курорта. Данное решение — это мера поддержки объектов курортной сферы и дополнительный стимул для туристов», — сказано на сайте администрации Анапы.

Туристический налог отменят только в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива нефтепродуктов.

В 2025 году на майских праздниках поток туристов сократился на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В апреле Российский союз туристов заявил, что число бронирования туров в Анапу упало на 60-65%.

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