В Госдуме «поставили вопрос» о блокировке Википедии

На заседании рабочей группы по медиабезопасности несовершеннолетних предложили подумать о блокировке Википедии.

По мнению главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной, Википедия искажает историческую правду, а к материалам в ней нет возрастной шкалы. Поэтому нужно рассмотреть вопрос о блокировке ресурса.

«Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы <...> явное искажение исторической правды <...> надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс», — сказала она.

Вопрос обсуждали на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через интернет, соцсети и видеоигры.

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