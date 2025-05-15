Минпромторг: роботы решат проблему дефицита кадров

Замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что роботизация промышленности поможет решить вопрос с дефицитом кадров.

«Роботизация принципиально важна и действительно может много эффектов дать, но всегда надо помнить об отраслевой структуре плюс о перетоках людей из разных отраслей», — сказал Осьмаков.

Использование роботов на производстве позволит высвободить дополнительную рабочую силу. В основном это касается сферы ретейла и работы на складах. Пока что роботизированные системы применяют только в передовых компаниях.

В 2025 году на роботизацию компаний выделили 7 млрд рублей. Ожидается, что в течение шести лет инвестиции составят 136 млрд.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.