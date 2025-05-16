Продажи новых люксовых авто в апреле 2025 года выросли на 15%

Всего за четыре месяца 2025 года в России было продано 193 новых люксовых машины. Это всего на 0,5% меньше, чем год назад.

В апреле 2025 года в России было продано 78 новых машин сегмента Luxury: на 15% больше, чем в апреле 2024 года.

В целом российский авторынок в апреле снизился на 26%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым люксовым брендом стал Bentley: реализовано 27 авто. На втором месте оказался Rolls-Royce — 26 машин. Также в апреле было продано 12 Lamborghini, 9 Ferrari, 3 Aston Martin и один Maserati.

Всего за четыре месяца 2025 года было продано 193 новых люксовых автомобиля. Это на одну единицу меньше, чем за четыре месяца прошлого года.

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