Средний размер вкладов россиян в первом квартале 2025 года вырос на 7%

Размер среднего вклада физлица вырос до 413 тыс. рублей. Быстрее всего росли вклады от 3 до 10 млн рублей.

Средний размер вклада физлица в первом квартале 2025 года вырос на 7% и достиг 413 тыс. рублей, сообщило «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах за этот же период вырос на 0,6% и превысил 75,9 трлн рублей. При это вклады населения выросли на 1,3% (до 57,4 трлн рублей), а деньги на счетах эскроу — на 2,2%, до 6,3 трлн рублей.

Активнее всего росли вклады физлиц от 3 млн до 10 млн рублей: на 5,6% по сумме и количеству вкладчиков.

Вкладов россиян в иностранной валюте стало меньше: 5,6% против 6,8%.

Всего АСВ за время работы выплатило 4,4 млн вкладчиков по 556 страховым случаям в банках 2,1 трлн рублей.

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