⚡️ Итоги дня: в Госдуме просят смотреть на погоду при отключении горячей воды, а в Саудовской Аравии появилась первая клиника с ИИ вместо врачей

Средний чек одной покупки товаров для дома этой весной вырос более чем на четверть — до 2 379 рублей. Годом ранее он составлял 1 882 рубля.

В стране проходит Всероссийский опрос работодателей о кадровой потребности отраслей экономики. Он продлится до 15 июня. Цель — выяснить, какие специалисты больше всего нужны на предприятиях реального сектора экономики.

Управление СК изъяло 1 500 электросамокатов в Челябинской области, а кикшеринги приостановили работу. Дело завели об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Финляндии примут иностранных работников на льготных условиях. В список профессий, в которых есть нехватка рабочей силы, вошли: врачи общей практики и «узкие» специалисты (сурдологи и логопеды), операторы процесса обработки металла, медсестры, стоматологи-гигиенисты, сотрудники похоронных служб и пожарные.

В Госдуме призвали синхронизировать отключение горячей воды с погодой, а не с планом по календарю. Отопление и горячую воду предложили возвращать при внезапных похолоданиях.

Яндекс Еда запустит бесплатный обучающий проект «Рецепты роста» для ресторанов. Эксперты индустрии дадут рестораторам рекомендации, как правильно оформить карточки заведений в сервисе, чтобы увеличить число заказов и нарастить прибыль.

С начала 2025 года число владельцев кредитных карт, оказавшихся в просрочке по своим долгам более чем на 30 дней, превысило 2,35 млн. Согласно прогнозам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), к середине 2025 года этот показатель может достичь рекорда — свыше 3,8 млн.

Крупные застройщики в 2024 году увеличили выплаты топ-менеджменту на 55,2% — до 14,98 млрд рублей, несмотря на падение продаж новостроек на 22%.