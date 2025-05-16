Под новую «регуляторную гильотину» попали спорт и культура

Кабмин расширил проект «Гильотина 2.0» еще на два вида деятельности. Для спорта и культурных мероприятий уменьшат число ограничений.

Правительство расширило список направлений по проекту «Гильотина 2.0», который сокращает обязательные требования к бизнесу, сообщается на сайте кабмина.

Проект запущен в 2024 году по направлениям: «Школа», «Перепланировка (переоборудование) помещения», «Больница», «Взлетно-посадочная полоса (аэропорт)», «Гостиница».

Теперь в перечень добавили еще два направления:

«Организация культурных мероприятий»;

«Развитие и повышение доступности инфраструктуры для занятий спортом».

«Идея “регуляторной гильотины„ в том, чтобы сократить избыточные и неактуальные нормы и правила. В этой работе активно участвует предпринимательское сообщество. Вместе мы уже пересмотрели свыше 300 тыс. обязательных требований, больше трети из них отменили. Сейчас перешли к более точечной работе по отдельным направлениям с целью дальнейшего снижения административных барьеров для реализации социальных проектов», – рассказал зампред Правительства – руководитель аппарата Дмитрий Григоренко.

В частности, по направлению «Гостиница» сократили до 1 месяца срок проверки оснований для вывода земельного участка на аукцион. А победителю аукциона подписанный договор купли-продажи или аренды земельного участка должны отправлять в течение 5 дней. Эти изменения внесли в Земельный кодекс.

По направлению «Организация культурных мероприятий», в частности, сняли ограничения на бесплатное посещение многодетными семьями парков, музеев и выставок. Правило стало единым по всей стране.

Что касается спорта — заявление на присвоение спортивных званий можно будет подать в электронном виде.

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