В Москве оборот предпринимателей в сфере услуг составил больше 1 трлн рублей

Больше всего заработали электронные сервисы, бизнес, который оказывает образовательные и бытовые услуги, а также предприниматели из сферы культуры и спорта.

В январе-марте 2025 года объем платных услуг в Москве превысил 1 трлн рублей, что на 2,4% больше, чем в том же периоде 2024 года.

«Столичная сфера услуг активно развивается благодаря внедрению цифровых форматов, которые способствуют повышению комфорта и популярности услуг, а также высокому спросу в туристической сфере и смежных с ней отраслях — культуре, спорте, гостиничном бизнесе», — сказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В сфере электронных сервисов оборот вырос на 26,4%, до 101,2 млрд рублей. Кроме привычных игровых платформ, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ и музыкальных сайтов, стали развиваться и новые услуги. Например, подписки на нейросети, умные сервисы для дома и услуги виртуальных помощников.

На 15% увеличился оборот образовательных компаний, он составил 97,2 млрд рублей. Это связывают с высоким спросом на дополнительное профессиональное образование, например, на программы переподготовки кадров или повышения квалификации.

До 65,6 млрд рублей вырос оборот в области бытовых услуг. В основном это произошло за счет ремонта и строительства жилья, где прирост увеличился на 40%, до 6,9 млрд.

В первом квартале спортивные организации заработали 15,4 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем в прошлом году. Культурные учреждения получили 29,6 млрд рублей (+7,3%), а в области гостеприимства оборот достиг 38,2 млрд рублей (+6,3%).

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