Минцифры определило, как агрегаторы будут передавать сведения силовикам с 1 сентября 2025 года

Владельцы агрегаторов информации будут отправлять информацию по запросам оперативных органов. На это им дадут не менее 24 часов.

Определят порядок, состав и сроки передачи владельцами агрегаторов информации по запросу госорганов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность (ОРД) или обеспечивают безопасность РФ. Такой проект постановления Правительства разработало Минцифры.

Что смогут запросить силовики:

регистрационные данные пользователя (телефон, электронную почту и т. д.);

дату и время доступа к агрегатору, IP-адрес;

информацию о товарах, работах и услугах, которые пользователь разместил на агрегаторе;

сведения о товарах и услугах, которые пользователь заказывал на агрегаторе (название товара или услуги, цена, адрес доставки, способ оплаты, комментарии к заказу).

Сведения будут отправлять в форме электронного документа по системе межведомственного взаимодействия. На это отводится не менее 24 часов, срок укажут в запросе.

Планируется, что новые правила заработают с 1 сентября 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.