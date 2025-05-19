💢 Лимиты для МСП могут увеличить — Силуанов

Минфин и Минэкономразвития работают над увеличением порога по выручке для малого и среднего бизнеса с 2 до 3,5 млрд рублей, а по сотрудникам — со 150 до 525 человек.

Минфин совместно с Минэкономразвития прорабатывает вопрос лимита по выручке для малого и среднего бизнеса. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Порог выручки [увеличить] с 2 до 3,5 млрд рублей и количество сотрудников с 150 до 525. <…>. Мы прорабатывали вопрос вместе с Министерством экономического развития и готовы здесь поддержать это предложение», — сказал Силуанов.

Об этом было заявлено на совещании по поддержке малого и среднего предпринимательства под председательством главы Правительства.

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