В ЕАЭС запустили пилотный проект по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR

Для запуска пилота страны-члены ЕАЭС должны определить формат международного электронного документа, договориться о признании юридической значимости электронных сведений и определить порядок взаимодействия операторов ЭДО и доверенной третьей стороны.

Прошло первое заседание рабочей группы по реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Его возглавил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

На заседании обсудили оргвопросы по реализации пилотного проекта, определили сроки и порядок его проведения.

Для запуска проекта государствам-членам нужно:

определить единый формат электронной международной транспортной накладной e-CMR;

договориться о признании юридической значимости электронных сведений e-CMR при трансграничном информационном взаимодействии;

определить порядок информационного взаимодействия ЭДО и доверенной третьей стороны.

«От результатов нашей с вами работы зависит не только скорость перехода на юридически значимый электронный документооборот при международных автомобильных перевозках, но и успешность полноценной реализации ряда интеграционных направлений, таких как внедрение механизма прослеживаемости и создание экосистемы цифровых транспортных коридоров», — сказал Арзыбек Кожошев.

В заседании участвовали представители уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в сферах транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, отраслевые объединения, научные организации, представители бизнеса, операторов доверенной третьей стороны и электронного документооборота.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на сентябрь 2025 года.

Цель пилотного проекта — отработать технологии трансграничного обмена юридически значимыми электронными документами между субъектами государств с использованием цифровой подписи и «доверенной третьей стороны».

Это ускорит получение и проверку транспортных документов и снизит затраты на транспортно-логистические и контрольно-надзорные процедуры.

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