Заявки на региональные меры поддержки через платформу МСП.РФ одобряли в 86% случаев

Более 300 тысяч заявок от бизнеса на получение региональных мер поддержки одобрили через цифровую платформу МСП.РФ за время ее работы с 2022 года, сообщила корпорация МСП.
В 2024 году четверть всех региональных мер поддержки получено через платформу. Доля услуг, оказанных малому и среднему бизнесу через МСП.РФ, выросла в 6 раз.
«Цифровая платформа МСП.РФ – это не просто агрегатор различных мер поддержки бизнеса, она становится "умным" ассистентом на пути развития своего дела. Благодаря цифровому профилю система сама подбирает подходящие услуги и сервисы, а бесшовная интеграция с различными ведомственными системами сокращает процесс заполнения необходимой для получения мер поддержки документации с 1 дня до 15 минут», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
За время работы платформы получено более 350 тысяч заявок на региональные меры поддержки, 86% из которых были одобрены.
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