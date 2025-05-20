Заявки на региональные меры поддержки через платформу МСП.РФ одобряли в 86% случаев

Число услуг, оказанных малому и среднему бизнесу через платформу, выросло в шесть раз. Подано 350 тыс. заявок, из них одобрили 300 тыс.

Более 300 тысяч заявок от бизнеса на получение региональных мер поддержки одобрили через цифровую платформу МСП.РФ за время ее работы с 2022 года, сообщила корпорация МСП.

В 2024 году четверть всех региональных мер поддержки получено через платформу. Доля услуг, оказанных малому и среднему бизнесу через МСП.РФ, выросла в 6 раз.

«Цифровая платформа МСП.РФ – это не просто агрегатор различных мер поддержки бизнеса, она становится "умным" ассистентом на пути развития своего дела. Благодаря цифровому профилю система сама подбирает подходящие услуги и сервисы, а бесшовная интеграция с различными ведомственными системами сокращает процесс заполнения необходимой для получения мер поддержки документации с 1 дня до 15 минут», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За время работы платформы получено более 350 тысяч заявок на региональные меры поддержки, 86% из которых были одобрены.

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