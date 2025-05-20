Глава РСПП призвал не допустить рецессии и назвал предельный показатель инфляции для бизнеса

Охлаждение российской экономики не должно перейти в рецессию, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Дискуссия идет уже на тему, не сильно ли мы охладили экономику. Потому что уже данные показывают, что мы потихонечку в ноль уходим по динамике роста квартал к кварталу, ну и год к году — тоже меньше единицы», — заявил Шохин.

Динамику роста ВВП в диапазоне 2-2,5% он назвал охлаждением экономики, но при таком росте есть возможность решать широкий круг проблем. А более низкий темп — «это уже явное переохлаждение».

«Очень важно, чтобы у нас не получилось даже технической рецессии, потому что наши недруги уже сейчас начинают говорить о том, что [ключевая] ставка — выше 20%, инфляция — в районе 10%, темпы роста стремятся к нулю. Нам где-то надо в каком-то показателе доказать, что они неправы. Это может быть и инфляция, однозначная цифра», — добавил Шохин.

По мнению главы РСПП, инфляция в 9,9% — это тот предел, с которым бизнес готов жить при условии, что и ставка будет чуть ниже.

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