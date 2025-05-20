Штрафовать поставщиков за недопоставку товара сверх согласованного объема запретили: закон принят

В договоре поставок нельзя будет прописывать условия об ответственности поставщика за недопоставку. Их запретили штрафовать, если они не привезли в торговые сети товары сверх согласованного количества.

Закон о запрете торговым сетям штрафовать поставщиков продовольственных товаров за отказ привозить несогласованный объем товара депутаты приняли 20 мая 2025 года сразу во втором и в третьем чтениях.

Теперь в договор о поставке продовольственных товаров в торговые сети нельзя будет включать условия об ответственности поставщика за недопоставку товаров в количестве, превышающем то, которае ранее прописали в договоре. То есть за невыполнение несогласованной заявки штрафовать запретили.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Но торговым сетям дают время до 1 марта 2026 года, чтобы привести договоры в соответствие с новыми правилами.

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