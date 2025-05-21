📞 Замглавы ФНС сравнил механизм ЕНС с пополнением баланса телефона

Благодаря внедрению единого налогового счета стало меньше ошибок и недоимок при уплате налогов. Налогоплательщики могут не думать, в какие бюджеты разносить платежи, утверждает высокопоставленный чиновник ФНС.

До появления Единого налогового счета система начисления и уплаты налогов была довольно сложной. Часто случались ошибки, что приводило к недоимкам и начислению пеней. После внедрения ЕНС платежная дисциплина улучшилась, так как расчеты с бюджетом стали простыми и понятными, сказал замруководителя ФНС Константин Чекмышев на встрече с представителями Министерства по налогам и сборам Беларуси.

«В качестве аналогии можно привести то, как мы платим за телефон. Единый баланс, который мы регулярно пополняем, а оператор уже самостоятельно распределяет, что за интернет, что за международные звонки. Так и с ЕНС: налогоплательщик не должен думать и следить за тем, что и в какие бюджеты нужно разнести. Это работа налоговых органов», — пояснил Чекмышев.

Проверить состояние ЕНС можно в ЛК налогоплательщика или в учетной бухгалтерской системе. Также можно заказать справку о сальдо ЕНС: по ТКС через операторов ЭДО, в личном кабинете или сделать запрос в налоговую.

Научим рассчитывать и уплачивать налоги на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт дополнительного потока 25 мая.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.