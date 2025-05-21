📞 Замглавы ФНС сравнил механизм ЕНС с пополнением баланса телефона

До появления Единого налогового счета система начисления и уплаты налогов была довольно сложной. Часто случались ошибки, что приводило к недоимкам и начислению пеней. После внедрения ЕНС платежная дисциплина улучшилась, так как расчеты с бюджетом стали простыми и понятными, сказал замруководителя ФНС Константин Чекмышев на встрече с представителями Министерства по налогам и сборам Беларуси.
«В качестве аналогии можно привести то, как мы платим за телефон. Единый баланс, который мы регулярно пополняем, а оператор уже самостоятельно распределяет, что за интернет, что за международные звонки. Так и с ЕНС: налогоплательщик не должен думать и следить за тем, что и в какие бюджеты нужно разнести. Это работа налоговых органов», — пояснил Чекмышев.
Проверить состояние ЕНС можно в ЛК налогоплательщика или в учетной бухгалтерской системе. Также можно заказать справку о сальдо ЕНС: по ТКС через операторов ЭДО, в личном кабинете или сделать запрос в налоговую.
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Комментарии4
а про свои дьявольские уведомления и их якобы удобства он чего молчит?
Была проведена очень большая работа. Успешно освоены средства (немаленькие) выделенные из бюджета. И вы хотите сказать, что всё это зря? Конечно, нет. Просто налогоплательщики ещё не поняли, как всё хорошо. Но пройдет лет ...цать, привыкнут и поймут.
А если провести ещё какое-нибудь "улучшение" со знаком минус, то все поймут, что ЕНС был ещё и ничего.
при абсолютном отсутствии отрицательного сальдо по ЕНС с даты его введения, спонтанно появляются пени по одному и тому же кбк (40 в конце, не понятно, по какому налогу начисляют. у них теперь все едино - "апатиты и навоз" (с)). На письма представить расчет ифнс не отвечает, по тф предлагает записаться на сверку (если не делали, то с 1 января 23 года, реестром всех пп , уведомлений и деклараций). пингвины-извращенцы продолжают насиловать палестину (с)