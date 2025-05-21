⚡ За утечку данных грозит уголовная ответственность до 8 лет! Как не допустить ошибок, узнаете на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025»

С 30 мая в силу вступают изменения по обработке и защите персональных данных. Штрафы за нарушения выросли до 15 млн руб., а уголовные наказания до 8 лет. Защитите себя от проблем с законом — работать безопасно и по актуальным правилам научим на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».

С 30 мая меняется порядок сбора и хранения персональных данных сотрудников. За ошибки будут огромные штрафы и уголовная ответственность до 8 лет. Расскажем, как безопасно работать с персданными, оформлять согласия в 1С, отвечать на требования Роскомнадзора, заполнять необходимые документы и вносить изменения на сайт — на новом онлайн-курсе «Новые правила по защите персданных - 2025».

Вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

В программе большое количество практических заданий по заполнению документации и уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор. Все необходимые шаблоны и инструкции уже есть среди материалов онлайн-курса.

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