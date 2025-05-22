Госдума РФ ратифицировала договор с Таиландом об экстрадиции

Россия и Таиланд договорились об экстрадиции: Госдума ратифицировала соглашение, по которому страны будут выдавать друг другу обвиняемых и осуждённых. Документ фиксирует как общий порядок выдачи, так и основания для отказа — в частности, при угрозе суверенитету или политической подоплёке дела.

21 мая 2025 года Госдума РФ ратифицировала Договор между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче, подписанный в Москве 23 октября 2024 года.

Договор устанавливает условия и порядок экстрадиции лиц, обвиняемых или осуждённых за совершение преступлений, а также перечисляет основания, по которым выдача может быть отклонена — например, в случае угрозы суверенитету, политической мотивированности запроса или если речь идёт о гражданах запрашиваемой стороны.

Вступление в силу произойдёт через 30 дней после получения последнего уведомления о завершении внутригосударственных процедур обеими сторонами.