До старта последнего майского потока 2 дня! Скорее записывайтесь на курсы со скидками до 83%

Уже 25 мая 2025 года стартует дополнительный поток обучения на курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Осталось всего несколько свободных мест на последний весенний запуск. Следующий старт только летом! Поспешите занять вакантные места на курсах по суперценам со скидками до 83%. Откройте летний сезон выгодными покупками!

На прошлой недели началось обучение на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Но заявок оказалось так много, что мы решили не откладывать следующий старт до 1 июня, а запустить дополнительный поток 25 мая. Скорее выбирайте курсы!

Каталог курсов

Поспешите — осталась всего несколько свободных мест со скидками до 83%.

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт дополнительного потока 25 мая.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт дополнительного потока 25 мая.

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Вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. В обновленной программе есть уроки по расчетам в период санкций через платежных агентов и налогу на прибыль.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт дополнительного потока 25 мая.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс. Станете незаменимым помощником руководителя и сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена со скидкой 71%: 7 900 рублей вместо 27 000 рублей.

Старт дополнительного потока 25 мая.

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