Минфин разработал порядок доступа к аудиторским заключениям в ГИРБО

Доступ к аудиторским заключениям получат все заинтересованные лица, кроме тех документов, доступ к которым ограничен.

Минфин разработал проект постановления Правительства, которое установит порядок доступа к аудиторским заключениям по проверкам консолидированной финансовой отчетности (КФО) и другим документам по аудиту промежуточной КФО.

Проект постановления определяет:

кто получит доступ к аудиторским заключениям;

кто обеспечивает, ограничивает и возобновляет доступ к заключениям из ГИРБО (это будет ФНС );

случаи, когда доступ ограничат;

основания, по которым ограничат доступ и возобновят его;

сроки для принятия решения об ограничении доступа и его возобновлении.

Доступ к отчетности получат:

госорганы, муниципалитеты, государственные внебюджетные фонды и ЦБ РФ – ко всем заключениям;

иные лица — ко всем заключениям, кроме тех, доступ к которым ограничен.

Планируется, что новые правила вступят в силу со 2 сентября 2025 года.

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