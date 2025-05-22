Минфин разработал порядок доступа к аудиторским заключениям в ГИРБО

Минфин разработал проект постановления Правительства, которое установит порядок доступа к аудиторским заключениям по проверкам консолидированной финансовой отчетности (КФО) и другим документам по аудиту промежуточной КФО.
Проект постановления определяет:
кто получит доступ к аудиторским заключениям;
кто обеспечивает, ограничивает и возобновляет доступ к заключениям из ГИРБО (это будет ФНС);
случаи, когда доступ ограничат;
основания, по которым ограничат доступ и возобновят его;
сроки для принятия решения об ограничении доступа и его возобновлении.
Доступ к отчетности получат:
госорганы, муниципалитеты, государственные внебюджетные фонды и ЦБ РФ – ко всем заключениям;
иные лица — ко всем заключениям, кроме тех, доступ к которым ограничен.
Планируется, что новые правила вступят в силу со 2 сентября 2025 года.
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