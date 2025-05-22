В апреле 2025 месячный рост цен продолжил замедляться – ЦБ

По данным Банка России в апреле потребительские цены выросли на 0,4%. Годовая инфляция замедлилась до 10,23%.

В апреле 2025 года месячный рост цен с исключением сезонности продолжил замедляться, сообщает Центробанк.

Регулятор зафиксировал снижение показателей устойчивого ценового давления и рост вклада волатильных компонентов.

Динамика цен была разнородной по группам товаров и услуг. Так, цены на непродовольственные товары практически не изменились. Рост цен на продовольствие и услуги оставался высоким. Но потребительские цены в апреле росли медленнее: на 0,40% (в марте – на 0,65%).

По данным Росстата с сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен составил 6,2%. В марте этот показатель составил 7,0%, в первом квартале 2025 — 8,2%, в четвертом квартале 2024 — 12,9%.

Больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта, цены на услуги гостиниц и внутренние турпоездки.

Годовая инфляция замедлилась до 10,23%, базовый ИПЦ — до 9,23% (год к году).

Центробанк ожидает, что в 2025 году годовая инфляция снизится до 7,0 – 8,0% и вернется к 4,0% в 2026 году.

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