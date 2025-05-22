Кабмин утвердил Концепцию развития наставничества до 2030 года

Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции. В ее рамках разработают рекомендации для предприятий, будут привлекать к наставничеству ветеранов труда и запустят цифровую платформу.

Распоряжение от 21 мая 2025 года № 1264-р об утверждении Концепции развития наставничества в России до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В числе задач концепции указано формирование единых подходов к реализации наставничества. Запланировано более 20 мероприятий.

«Предлагается подготовить рекомендации по регулированию социально-трудовых отношений для организации наставничества в сфере труда, разработать методические рекомендации по реализации наставничества в различных коллективах и расширению практик наставничества на предприятиях, утвердить региональные меры поддержки наставничества, поддерживать проекты в сфере культуры и искусства, связанные с повышением престижа профессии педагога и наставника», — сообщается на сайте правительства.

К наставничеству собираются привлекать ветеранов труда и участников боевых действий. По разным направлениям наставничества запустят онлайн-курсы.

Также планируют развивать цифровую платформу Наставник.рф, которая объединит организации и наставников.

Кроме того, создадут реестр наставников, привлекаемых для работы с подрастающим поколением, и реестр организаций, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Концепция развития наставничества разработана по поручению Президента РФ.