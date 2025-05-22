Ликвидируем тариф с безлимитными консультациями! Успейте купить до 26 мая

С 26 мая в годовой подписке Клерк.Премиум больше не будет безлимитных консультаций, мы ограничим их количество до пяти. Поспешите — у вас есть еще несколько дней, чтобы успеть оформить самый выгодный тариф Клерк.Премиум с консультациями!

Сейчас подписчикам Клерк.Премиум доступны безлимитные консультации, а это значит, что весь год можно задавать сколько угодно вопросов нашим профессионалам. Но после 26 мая мы ликвидируем этот тариф и ограничим количество консультаций до пяти.

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Записи 200+ актуальных вебинаров и новые эфиры каждую неделю.

Безлимитные консультации с экспертами.

Статьи с разборами новых правил.

Онлайн-посещение конференций.

Справочно-правовая система.

Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.

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