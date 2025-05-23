На поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили еще 618 млн рублей

Чтобы работодатели могли расплатиться с сотрудниками за вынужденный простой, кабмин направит компенсацию для организаций и ИП из приграничных регионов России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22.05.2025 № 1275-р, по которому из резервного фонда кабмина выделят свыше 618 млн рублей для компаний и ИП из Белгородской, Брянской и Курской областей.

Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов работодателей по оплате сотрудникам времени вынужденного простоя во втором квартале 2025 года.

«Рассчитываем, что благодаря такой мере бизнес сможет сберечь свои коллективы, а значит — и производство», — сказал Михаил Мишустин.

В феврале 2025 года кабмин на эти цели уже выделял около 800 млн рублей.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.