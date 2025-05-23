На поддержку бизнеса в приграничных регионах выделили еще 618 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 22.05.2025 № 1275-р, по которому из резервного фонда кабмина выделят свыше 618 млн рублей для компаний и ИП из Белгородской, Брянской и Курской областей.
Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов работодателей по оплате сотрудникам времени вынужденного простоя во втором квартале 2025 года.
«Рассчитываем, что благодаря такой мере бизнес сможет сберечь свои коллективы, а значит — и производство», — сказал Михаил Мишустин.
В феврале 2025 года кабмин на эти цели уже выделял около 800 млн рублей.
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Комментарии1
И пусть не забудут оштрафовать каждого на 5 миллионов!