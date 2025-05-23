Бизнес массово отправляет в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных

С 30 мая 2025 года за неуведомление РКН об обработке персданных начнут штрафовать, поэтому компании отправляют уведомления. Ведомство планирует и дальше ограничивать и контролировать работу с ПД.

Российский бизнес массово шлет в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных. Это связано со скорым вступлением в силу новых законодательных норм, регулирующих работу с персданными.

Обязанность уведомлять РКН об обработке персональных ввели еще в 2006 году, в день ведомство получало около тысячи уведомлений.

«Однако так было до начала мая, когда эта цифра начала расти. На прошлой неделе эта цифра составила 25 тысяч уведомлений. Вчера — уже 40 тысяч уведомлений. И вряд ли это связано с тем, что такое большое количество компаний вдруг стали обрабатывать данные. Они это делали и так. А что произошло? Произошел 420-ФЗ, который вводит прямую ответственность за невыполнение этой обязанности с 30 мая», — заявил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на ПМЮФ-2025.

К похожему результату привело введение административной и уголовной ответственности за утечку данных: компании массово обратились к профессионалам, добавил он.

Утечки персональных данных – это вопрос национальной безопасности, вопрос суверенитета государства и общества, считает представитель РКН.

«Именно поэтому государство будет идти по пути ограничения и дальнейшего контроля того, кому, зачем, как долго, как и какие именно пересданные его граждан можно обрабатывать», — уточнил Вагнер.

По его словам, РКН предлагает альтернативу – развитие крупных обработчиков персональных данных, которые могут обеспечить выполнение требований по безопасности персданных.

«Крупные компании, серьезные организации, которые в состоянии выполнить строгие требования по безопасности, выполнить требования по конфиденциальности данных, адекватно реагировать на требования уполномоченных и контрольных органов, могли предоставлять более мелким, в том числе индивидуальным предпринимателям, комплексный сервис по работе с данными и их защите», — отметил замглавы Роскомнадзора.

Власти продолжат использовать уже существующие методы стимулирования, чтобы снизить количество утечек данных, предупредил Вагнер.

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