⚡️ Итоги дня: «Алису» установят в жилой комплекс, на Wildberries продают плавучие дома, а цены на бытовую технику упали на 10-20%

С января по апрель 2025 года спиртных напитков в РФ было продано 63,586 млн дал, что на 14% меньше в годовом отношении. При этом слабоалкогольных напитков продано в 9,3 раза меньше, чем годом ранее, всего 645,9 тыс. дал.

Цены на бытовую технику снизились на 10-20%. Цены с января к маю упали на 4–12% в зависимости от категории товара. Наибольшее влияние оказывает курс валют на стоимость зарубежных товаров.

Wildberries запустил продажу плавучих домов, пока что их могут купить только пользователи из Москвы и Московской области. В настоящее время на маркетплейсе представлено три модели хаусботов от российского производителя. Их стоимость в базовой комплектации — от 7,8 до 10,2 млн рублей.

Депутат Госдумы предложил вернуть в каждый дом проводной телефон и радио. Это необходимо из-за отключения мобильного интернета на фоне атак дронов.

В Екатеринбурге школьницу отказались пускать на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с иконой. Старшеклассникам также запретили заходить в аудитории с водой, шоколадками, таблетками и ручками, которые не подходят по формату.

Лето в Москве наступило раньше климатических сроков. Несмотря на прохладу в начале дня 22 мая, когда температура опускалась до +6,2 градуса, к вечеру воздух значительно прогрелся — до более чем +23 градусов.

В российских поездах появятся вагоны с двухметровыми полками. Они будут курсировать с осени между Москвой и Петербургом.

«Яндекс» внедряет «Алису» в жилые комплексы. Стартовал пилотный проект Яндекса и девелопера MR Group, в рамках которого голосовой помощник «Алиса» будет внедрен в московский жилой комплекс Slava.

Продюсер Константин Меладзе сообщил, что закрывает проект «ВИА Гра», последней песней группы стала композиция «Galileo».