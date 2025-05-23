С 30 мая 2025 собирать персданные можно только после регистрации в Роскомнадзоре

Организации, ИП или самозанятые, которые собирают информацию о пользователях и клиентах, обязаны, согласно ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, зарегистрироваться в Роскомнадзоре. Это требование существовало всегда, однако до 2025 года оформить регистрацию можно было постфактум, уже начав работать с персданными. С 30 мая это будет считаться нарушением, и штрафы за него по статье 13.11 КоАП составят:
для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 руб.;
для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб.;
для ИП — от 10 000 до 30 000 руб.
Максимальные размеры фиксированных административных штрафов по данной статье для граждан составят до 800 000 рублей, для должностных лиц — до 2 млн рублей.
Повторные правонарушения, выражающиеся в серьезной утечке персональных данных, грозят штрафами в размерах до 3% выручки.
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