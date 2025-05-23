Путин упростил порядок включения бизнеса в реестр МСП

Юридические лица перестанут считать вновь созданными, если при преобразовании изменилась только организационно-правовая форма.

Президент Владимир Путин подписал закон от 23.05.2025 № 117-ФЗ, который упростит процедуру включения компаний и ИП в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП).

Теперь юрлица, которые прошли реорганизацию путем преобразования, не будут считаться вновь созданными. Ведь фактически в работе бизнеса меняется только организационно-правовая форма.

Кроме того, в реестр МСП начнут вносить данные не только об ИНН, но и об основном государственном регистрационном номере (ОГРН). Это нужно, чтобы исключить путаницу при смене глав фермерских хозяйств.

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