Минфин планирует софинансировать накопления на детских счетах

Сейчас некоторые НПФ могут заключить договор по программе долгосрочных сбережений для детей, но дополнительного софинансирования не будет. Минфин это хочет изменить.

Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал, что Минфин поддержал идею софинансировать детские счета, которые открыты по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Пока что власти обсуждают, сколько денег государство будет добавлять к детской программе. Сейчас взрослые могут получить софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение первых 10 лет после открытия счета. Об этом пишут «Известия».

ПДС можно оформить через негосударственные пенсионные фонды, суть программы в том, что участники делают взносы, а государство их софинансирует. Одно из главных условий — средства будет можно получить только через 15 лет после открытия счета. Также с таких вложений можно получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год. Его размер зависит от суммы внесенных денег, например, максимальный вычет будет доступен, если на счет положить 400 тыс. рублей.

Договоры ПДС можно заключать и для детей, но это делают не все НПФ. Например, ВТБ запустил этот проект только 20 мая 2025 года, а в НПФ «Достойное будущее» только собираются внедрять инструмент. Сейчас дополнительное финансирование по детским программам не предусмотрено. Если открыть два счета (на себя и на ребенка), то государство совокупно добавит не больше 36 тыс. рублей в год.

Участники финансового рынка считают, что детская ПДС с софинансированием будет пользоваться спросом. Программа позволит семьям накопить денег на образование ребенка, покупку жилья.

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