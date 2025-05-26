Аудитор подготовила конспект по работе с новыми ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

Пора готовиться к применению новых стандартов. Используйте рекомендации аудитора, чтобы не допустить самые типичные ошибки в бухгалтерской отчетности и при проведении инвентаризации.
Конспект вебинара о новых ФСБУ в 2025 году выйдет уже в четверг, 29 мая 2025 года! Он появится в разделе «Конспекты».
О том, как работать с новыми ФСБУ рассказала Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
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