Аудитор подготовила конспект по работе с новыми ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация

В 2025 году вступают в силу сразу два новых ФСБУ: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Данные стандарты обязательны для большинства компаний.

Пора готовиться к применению новых стандартов. Используйте рекомендации аудитора, чтобы не допустить самые типичные ошибки в бухгалтерской отчетности и при проведении инвентаризации.

Конспект вебинара о новых ФСБУ в 2025 году выйдет уже в четверг, 29 мая 2025 года! Он появится в разделе «Конспекты».

О том, как работать с новыми ФСБУ рассказала Анна Тетерлева — к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.