Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка
Сроки сдачи отчетности

⏳ 26 мая 2025 – крайний срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП на НДФЛ и взносы

Сегодня нужно успеть представить целый ряд налоговых отчетов, а 28 мая наступит последний день для уплаты налогов.

В понедельник, 26 мая, нужно представить в налоговую декларации и отчеты, напоминает региональное УФНС.

Нужно успеть отправить такие отчеты:

  • декларацию по налогу на прибыль организаций — за апрель 2025 года;

  • декларацию в связи с прекращением деятельности — если работали на УСН в апреле 2025;

  • декларацию в связи с прекращением деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН — за апрель 2025;

  • декларацию по НДПИ — за апрель 2025;

  • декларацию по акцизам — за апрель 2025.

Также нужно сдать:

  • персонифицированные сведения о физлицах — за апрель 2025;

  • уведомление по рассчитанному НДФЛ за период с 1 по 22 мая (для налоговых агентов), код отчетного периода 31/02;

  • уведомления по страховым взносам за апрель 2025 года, код отчетного периода 31/02.

А не позже 28 мая нужно заплатить:

  • второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2025;

  • страховые взносы — за апрель 2025;

  • НДФЛ — за период с 1 по 22 мая 2025;

  • второй платеж по НДС — за 1 квартал 2025;

  • НДПИ — за апрель 2025;

  • акцизы;

  • НПД — самозанятым.

    Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.

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