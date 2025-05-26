⏳ 26 мая 2025 – крайний срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП на НДФЛ и взносы

Сегодня нужно успеть представить целый ряд налоговых отчетов, а 28 мая наступит последний день для уплаты налогов.

В понедельник, 26 мая, нужно представить в налоговую декларации и отчеты, напоминает региональное УФНС.

Нужно успеть отправить такие отчеты:

декларацию по налогу на прибыль организаций — за апрель 2025 года;

декларацию в связи с прекращением деятельности — если работали на УСН в апреле 2025;

декларацию в связи с прекращением деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН — за апрель 2025;

декларацию по НДПИ — за апрель 2025;

декларацию по акцизам — за апрель 2025.

Также нужно сдать:

персонифицированные сведения о физлицах — за апрель 2025;

уведомление по рассчитанному НДФЛ за период с 1 по 22 мая (для налоговых агентов), код отчетного периода 31/02 ;

уведомления по страховым взносам за апрель 2025 года, код отчетного периода 31/02.

А не позже 28 мая нужно заплатить:

второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2025;

страховые взносы — за апрель 2025;

НДФЛ — за период с 1 по 22 мая 2025;

второй платеж по НДС — за 1 квартал 2025;

НДПИ — за апрель 2025;

акцизы;

НПД — самозанятым.



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