⏳ 26 мая 2025 – крайний срок сдачи деклараций и уведомлений по ЕНП на НДФЛ и взносы

В понедельник, 26 мая, нужно представить в налоговую декларации и отчеты, напоминает региональное УФНС.
Нужно успеть отправить такие отчеты:
декларацию по налогу на прибыль организаций — за апрель 2025 года;
декларацию в связи с прекращением деятельности — если работали на УСН в апреле 2025;
декларацию в связи с прекращением деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН — за апрель 2025;
декларацию по НДПИ — за апрель 2025;
декларацию по акцизам — за апрель 2025.
Также нужно сдать:
персонифицированные сведения о физлицах — за апрель 2025;
уведомление по рассчитанному НДФЛ за период с 1 по 22 мая (для налоговых агентов), код отчетного периода 31/02;
уведомления по страховым взносам за апрель 2025 года, код отчетного периода 31/02.
А не позже 28 мая нужно заплатить:
второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во 2 квартале 2025;
страховые взносы — за апрель 2025;
НДФЛ — за период с 1 по 22 мая 2025;
второй платеж по НДС — за 1 квартал 2025;
НДПИ — за апрель 2025;
акцизы;
НПД — самозанятым.
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