ФНС пытается обанкротить сеть кофеен «Кофе Хауз»

Сетью «Кофе Хауз» управляет «Шоколадница», которая заявила, что компания не ведет деятельность. Однако она продолжает генерировать доход.

ИНФС №4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Кофе Хауз».

Компания входит в ГК «Шоколадница», которая управляет сетью кофеен. Если 10 лет назад у бизнеса было свыше 220 заведений по всей стране, то сейчас из всего пять. ГК «Шоколадница» пока что не знает о сумме заявленных в иске требований, но в компании заявили, что ООО «Кофе Хауз» не ведет деятельности и не имеет активов. Об этом пишет «Коммерсант».

Несмотря на такие заявления, «Кофе Хауз» продолжает приносить доход. В 2024 году выручка компании сократилась на 17% год к году и составила 1,55 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 53%, до 121,5 млн, а чистые активы составили 191,5 млн. На сайте кофеен сказано, что сейчас в Москве открыто пять точек.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев объяснил, что суд может удовлетворить требование ИФНС, если размер неисполненных обязательств больше 2 млн рублей. Кроме того, если компания не ведет деятельности, а ее обороты исчисляются миллиардами, то сумма требований может быть существенной.