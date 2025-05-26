ФНС пытается обанкротить сеть кофеен «Кофе Хауз»

ИНФС №4 по Москве подала в Арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «Кофе Хауз».
Компания входит в ГК «Шоколадница», которая управляет сетью кофеен. Если 10 лет назад у бизнеса было свыше 220 заведений по всей стране, то сейчас из всего пять. ГК «Шоколадница» пока что не знает о сумме заявленных в иске требований, но в компании заявили, что ООО «Кофе Хауз» не ведет деятельности и не имеет активов. Об этом пишет «Коммерсант».
Несмотря на такие заявления, «Кофе Хауз» продолжает приносить доход. В 2024 году выручка компании сократилась на 17% год к году и составила 1,55 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 53%, до 121,5 млн, а чистые активы составили 191,5 млн. На сайте кофеен сказано, что сейчас в Москве открыто пять точек.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев объяснил, что суд может удовлетворить требование ИФНС, если размер неисполненных обязательств больше 2 млн рублей. Кроме того, если компания не ведет деятельности, а ее обороты исчисляются миллиардами, то сумма требований может быть существенной.
🔥Приглашаем на VIII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Летняя сессия»
Примите участие в летней практической VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» в режиме онлайн! Вас ждет трехдневный онлайн-марафон с 18 по 20 июня. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — вам точно сюда.
В числе спикеров, как и всегда, именитые фамилии — Дмитрий Ряховский, Елена Пономарева, Михаил Мухин, Марина Климова и другие эксперты-практики, чей опыт насчитывает не первый год работы.
Мы планируем построить диалог между спикерами и пользователями «Клерка», чтобы каждый участник конференции смог найти точки для своего роста! Вы можете купить билет по выбору: с возможностью получения записи конференции или без нее.
Комментарии1
как-то запутанно: "компания не ведет деятельность. Однако она продолжает генерировать доход". Так что высказывание: "ФНС пытается обанкротить", звучит непонятно. Видимо опять ИИ пишет и учится. Клерк!! оставьте живых авторов, людей)))