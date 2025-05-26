⚡️ Итоги дня: предложили отменить пенсии для тех, кто родился после 1995 года, проверки отелей в Турции не повлияют на отдых россиян, а скины для игр стали инвестицией

Шведский бренд H&M окончательно ликвидировал свое юрлицо в России. Компания прекратила деятельность 20 мая 2025 года.

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиник и призывать к замене бумажных медицинских карт на электронные.

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев предложил отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года. По его мнению, они должны сейчас решить, будут ли копить деньги на старость или будут рожать много детей, которые в дальнейшем должны их содержать. В Госдуме его идею назвали «полной ерундой», а в Совфеде напомнили о Конституции, которая гарантирует выплаты.

26 мая отмечается профессиональный праздник — День российского предпринимательства.

Около 130 тыс. москвичей, желающих начать собственное дело, прошли программы обучения от московских центров занятости «Моя работа» и «Моя карьера» с момента их запуска. Наиболее популярными для старта бизнеса сферами являются сфера услуг и креативные индустрии.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что результаты проверок в турецких отелях не скажутся на отдыхе российских туристов, туры не отменят. В Турции проходят проверки отелей на соответствие качества предоставляемых услуг принятому стандарту, СМИ уже пишут о том, что отели, которые не соответствуют требованиям, опечатывают.

Продажи билетов на летние фестивали в России выросли на 110%. Рост связан с развитием внутреннего музыкального туризма и появлением новых региональных форматов, таких как «Нур» в Казани и Intervals в Нижнем Новгороде.

Скины из видеоигр стали сверхдоходной инвестицией. Скины — различные элементы видеоигр, которые используются для настройки виртуального оружия или одежды персонажа. Доходность некоторых позиций превышает 40% годовых.

Ученик 11 класса Сергей Матвеев создал нейросеть, которая помогает выявлять ретинопатию у недоношенных детей. Ретинопатия — заболевание сетчатой оболочки глаза, которое может привести к атрофии зрительного нерва и необратимой слепоте. Модель корректно распознает заболевание на 98 снимках глазного дна из 100.

Русский язык оказался для школьников самым пугающим испытанием на ОГЭ и ЕГЭ. 27% девятиклассников и около 20% выпускников 11 классов считают русский язык наиболее сложным предметом. На втором месте оказалась математика: ее сложность отметили 25% девятиклассников (ОГЭ) и 17% выпускников (профильная математика на ЕГЭ).

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой к Центробанку о нарушении авторских прав на изображение персонажа мультфильма «Ежик в тумане». В 2024 году Центробанк выпустил в обращение три вида монет с изображением персонажа мультфильма в рамках серии «Российская (советская) мультипликация».