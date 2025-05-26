Минцифры подготовит список обстоятельств, смягчающих штрафы за утечки персональных данных

С 30 мая 2025 года начнут действовать повышенные штрафы за неправильную работу с персональными данными, а также оборотные штрафы за утечки. Пока что федеральный закон от 30 ноября 2024 № 420-ФЗ не предусматривает никаких смягчающих обстоятельств, но Минцифры планирует это изменить.

Министерство вместе с ФСБ, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и специалистами по информационной безопасности обсуждают список мероприятий, которые компании должны выполнять, чтобы получить смягчающие обстоятельства в случае нарушений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по стратегическим проектам Ассоциации больших данных Ирина Левова.

Эксперты считают, что смягчающими обстоятельствами должны быть инвестиции в информационную безопасность. К этому относится не только покупка софта, сертифицированного в ФСТЭК, но и разработка фирмой своих собственных решений. Также в качестве смягчающих мер могут принять списки технических, организационно-правовых мер и страхование рисков. Например, использование систем шифрования, средств обнаружения утечек и защищенных хранилищ.

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