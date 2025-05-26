❕ ФНС: деловая цель не обязательно в намерении получить сиюминутный доход

Налоговики рассказали о критериях, применяемых при оценке событий с точки зрения налоговых последствий. Рекомендуется комплексно анализировать все обстоятельства.

В Томске прошла научно-практическая конференция ФНС на тему «Определение налоговых обязательств при различных формах уклонения от уплаты налогов» в рамках цикла «ПНФ-2025» (Правовой налоговый форум).

Об основных критериях, применяемых при оценке событий с точки зрения налоговых последствий, рассказала глава Управления международного налогообложения ФНС Александра Кадет.

Речь идет о критериях «экономической сущности» и «деловой цели».

«Они являются частью общей системы судебных доктрин, которая дополняется принципом “превалирования сущности сделки над ее формой”, критериями “пошаговой транзакции” и “мнимой сделки”. Оценивать событие нужно не по отдельно взятым критериям, а анализировать все обстоятельства комплексно», — говорится в сообщении ФНС.

При этом деловая цель не обязательно выражается в намерении получить прямой сиюминутный доход, уточнила Александра Кадет. У нее может быть другой коммерческий смысл или ожидание повышения доходности в перспективе.

Главный запрос при оценке событий – это выработка единообразных подходов к применению критериев на практике.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.