Доначисление за налоговые нарушения не должно быть больше, чем потери казны от неуплаты налогов – участники конференции ФНС

Суды часто применяют налоговую реконструкцию для налогоплательщиков, которые признали вину и оказали содействие налоговикам и судам.

Верховный Суд РФ неоднократно высказывал в своих определениях позицию о том, что противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не должно приводить к определению налоговой обязанности в размере, превышающем потери казны от неуплаты налогов. Об этом напомнили на научно-практической конференции ФНС в Томске.

Поэтому в ходе решения налоговых споров суды все чаще применяют налоговую реконструкцию — то есть расчет налоговых доначислений исходя из их реального экономического смысла.

«В настоящее время налоговая реконструкция является наиболее справедливым подходом к налогоплательщикам, которые злоупотребив правом, признали вину и оказали содействие налоговым органам и судам в установлении фактических обстоятельств сделки и действительных налоговых обязательств», — считает судья Арбитражного суда Кемеровской области Андрей Потапов.

Другие участники конференции указали, что в рамках налоговой реконструкции налогоплательщики приносят документы о реальном исполнении сделки не во время проверки, а в суде. Поэтому налоговики не могут правильно рассчитать действительный размер налоговой обязанности. В таких случаях возникает вопрос обоснованности применения налоговой реконструкции. Но теперь налоговикам и судьям удается лучше слышать друг друга, подчеркнул замглавы ФНС Виктор Бациев.