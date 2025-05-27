💨 У главы ФНС Егорова просят разрешить менять спецрежим чаще, чем раз в год. Комментарий эксперта ФОСТ-инициатора письма

ФОСТ просит дать право менять налоговый режим чаще, чем один раз в год. По мнению общества, это повысит гибкость налогового администрирования, снизит административную нагрузку на бизнес и будет способствовать его устойчивому развитию. Оригинал письма есть у «Клерка».

Налоговикам объясняют, что современная бизнес-среда очень динамична: компании постоянно сталкиваются с резкими колебаниями доходов, изменениями видов деятельности, выходом на новые рынки или сворачиванием направлений, а также необходимостью реорганизации в условиях кризиса или роста. Действующее законодательство, ограничивающее смену налогового режима раз в год, зачастую не позволяет бизнесу оперативно адаптироваться к таким изменениям.

«Например, при значительном снижении выручки или сокращении штата предприниматель лишен возможности перейти на льготный режим (такой как УСН или АУСН), что приводит к неоправданно высокой налоговой нагрузке. Аналогично, выход компании на крупные рынки или расширение деятельности может сделать спецрежимы неэффективными, но действующие правила не предусматривают своевременного перехода на ОСНО. Особенно это актуально для динамично развивающейся отрасли e-commerce. Кроме того, изменения в налоговом законодательстве, введение новых льгот или региональных программ, а также ошибки при первоначальном выборе режима (особенно характерные для начинающих предпринимателей) создают ситуацию, когда бизнес вынужден нести дополнительные расходы в течение всего года, не имея легального механизма для корректировки налоговой стратегии. Особую сложность это представляет в условиях реорганизации бизнеса: слияние, разделение или изменение структуры часто требуют пересмотра режима налогообложения, однако действующие нормы такой возможности не предоставляют», — сказано в письме ФОСТ.

ФОСТ просит, чтобы разрешения на смену налогового режима выдавали ежеквартально при условии подачи уведомления за 15 рабочих дней до начала следующего квартала. А для случаев реорганизации или изменений в законодательстве должен быть внеочередной переход.

В итоге компании получат инструмент для легальной оптимизации налогов в условиях нестабильности, считает ФОСТ.

Также в письме Даниилу Егорову сказано, что гибкий подход к смене налогового режима позволит не только снизить риски финансовых потерь из-за несоответствия выбранной системы реальным условиям работы, но и повысит доверие предпринимателей к налоговой системе. «Это принципиально важно для малого и среднего бизнеса, где даже незначительные изменения в доходах или структуре деятельности критически влияют на рентабельность».

Специально для «Клерка» инициативу прокомментировал эксперт ФОСТ Сергей Петренко:

«Гибкая система смены налогового режима поможет не только минимизировать финансовые риски, связанные с несоответствием выбранной схемы реальным условиям деятельности компании, но и будет способствовать укреплению доверия бизнеса к фискальной политике государства. Для сектора малого и среднего предпринимательства это особенно значимо: здесь даже несущественные колебания доходов или изменения в операционной модели могут существенно повлиять на устойчивость бизнеса.

Реализация механизма ежеквартального пересмотра налогового режима при условии уведомления контролирующих органов за 15 рабочих дней позволит достичь баланса государственных и предпринимательских интересов. Налоговые органы сохранят эффективный контроль над администрированием, а субъекты МСП получат правовой инструмент для легальной корректировки налоговых обязательств в условиях экономической неопределенности.

На наш взгляд, инициатива имеет высокие шансы на одобрение при условии: активной поддержки бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества, четкого оформления механизмов защиты от злоупотреблений».

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.