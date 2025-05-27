В программе «Семейный автомобиль» могут участвовать не только многодетные семьи, но и родители двоих детей.

Минпромторг расширил программу льготного автокредитования, с 26 мая 2025 года ею могут воспользоваться не только многодетные семьи, но и родители двух детей.

В мае 2025 года власти решили вернуть программу «Семейный автомобиль», но оформить льготный кредит по ней могли только семьи с тремя и более детьми. В министерстве увидели, что эта поддержка пользуется спросом, поэтому льготу решили расширить.

«С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей», — сказали в Минпромторге.

Базовая скидка по льготной программе кредитования составляет 20% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Если автокредит берут жители Дальнего Востока, то дисконт будет 25%, а при покупке электромобиля он составит 30%. На такие условия могут рассчитывать медицинские работники, учителя и преподаватели, участники СВО и их родственники, инвалиды.

Вдобавок к этим условиям с 13 мая 2025 года появилась подпрограмма «Семейный автомобиль», которая дает скидку 10% на покупку отечественной машины. Скидку 40% на покупку автомобилей с ручным управлением могут получить участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий.

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