Открыта запись на новый курс повышения квалификации «Защита персональных данных-2025: курс-практикум для бухгалтеров». Для первого потока действует скидка 67%

Открываем запись на новый курс повышения «Защита персональных данных-2025: курс-практикум для бухгалтеров». Всего за месяц вы изучите все нюансы по сбору и хранению персональных данных, научитесь работать по новым требованиям Роскомнадзора, которые вступят в силу 30 мая 2025 г.
Это курс-практикум, где вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.
В программе большое количество практических заданий по заполнению документации и уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.
Любые вопросы, которые будут возникать у вас по ходу обучения, вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями курса или задать персональному куратору в чате.
В программе курса 13 образовательных модулей, один из них полностью посвящен изменениям с 30 мая 2025 г.
После обучения вы получите сертификат о прохождении курса повышения квалификации.
Сейчас вы можете записаться по специальной цене для первого потока и купить курс за
14 900 руб. 9 900 руб.
Старт потока 28 мая.
Мы дадим вам готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора.
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