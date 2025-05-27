Открыта запись на новый курс повышения квалификации «Защита персональных данных-2025: курс-практикум для бухгалтеров». Для первого потока действует скидка 67%

С 30 мая 2025 года в силу вступают изменения по обработке персданных. Роскомнадзор уже объявил о новых требованиях и штрафах до 15 млн руб. Расскажем, как правильно оформлять согласия в 1С, составлять уведомления и вносить изменения на сайт — на новом курсе повышения квалификации «Защита персональных данных-2025: курс-практикум для бухгалтеров».

Открываем запись на новый курс повышения «Защита персональных данных-2025: курс-практикум для бухгалтеров». Всего за месяц вы изучите все нюансы по сбору и хранению персональных данных, научитесь работать по новым требованиям Роскомнадзора, которые вступят в силу 30 мая 2025 г.

Это курс-практикум, где вы узнаете, что относится к персональным данным и какие документы регламентируют работу с ними, разберетесь в основных положениях по защите, обработке, хранению и уничтожению данных, научитесь оформлять согласие в 1С:ЗУП.

В программе большое количество практических заданий по заполнению документации и уведомлений, которые надо подавать в Роскомнадзор.

Любые вопросы, которые будут возникать у вас по ходу обучения, вы сможете обсудить на онлайн-встречах с преподавателями курса или задать персональному куратору в чате.

В программе курса 13 образовательных модулей, один из них полностью посвящен изменениям с 30 мая 2025 г.

После обучения вы получите сертификат о прохождении курса повышения квалификации.

Сейчас вы можете записаться по специальной цене для первого потока и купить курс за 14 900 руб. 9 900 руб.

Старт потока 28 мая.

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